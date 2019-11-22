«Только все вместе вы сможете выбраться»: Евгений Кузнецов обратился к фанатам «Трактора»

Форвард Washington Capitals Евгений Кузнецов записал видеообращение к игрокам и болельщикам ХК «Трактор».

Обращение знаменитого хоккеиста опубликовали в телеграм-канале «ЗА ТРАКТОР!» утром в пятницу, 22 ноября. Воспитанник «Трактора», ныне нападающий клуба Washington Capitals Евгений Кузнецов отметил, что команда сейчас находится в сложной ситуации, выход из которой возможен только при поддержке фанатов.

«Всем привет! Хотел бы поддержать команду «Трактор» и болельщиков в сложной сложившейся ситуации. Ребят, только все вместе вы сможете выбраться. Болельщики должны болеть, хоккеисты — играть. Давайте поддержите их, и хоккеисты ответят вам благодарностью. Поэтому только «Трактор», только победа!» — сказал Евгений Кузнецов.

В данный момент «Трактор» находится в затяжной серии поражений, проиграв 19 ноября финскому «Йокериту» в пятый раз подряд. В ближайшие дни «черно-белые» сыграют на домашнем льду с «Торпедо», ЦСКА и «Салаватом Юлаевым».

Ранее в стане болельщиков «Трактора» разразился скандал. Фанатское сообщество «Сектор А» устроило публичный демарш, покинув трибуны на матче с «Автомобилистом» 17 ноября. Позднее они объявили о бойкоте домашних игр команды. Ветераны «Трактора» в открытом письме президенту клуба, губернатору Алексею Текслеру назвали эти действия предательством.

Видео: телеграм-канал «ЗА ТРАКТОР!»

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.