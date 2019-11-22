Лента новостей
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«Только все вместе вы сможете выбраться»: Евгений Кузнецов обратился к фанатам «Трактора»22.11 13:43
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Челябинск сделают похожим на Японию с помощью канализационных люков22.11 13:27
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В Санкт-Петербурге врачи спасли жизнь младенцу из Челябинска с редким заболеванием мойя-мойя22.11 12:05
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Минздрав отправил рабочую группу в Кизильский район, где врачи скорой хотят устроить забастовку22.11 11:57
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Из администрации Челябинска уволился начальник службы эксплуатации остановок22.11 10:38