Тимати приглашает челябинцев «хлопнуть бургер»

В Челябинске состоится официальное открытие ресторана BLACK STAR BURGER.

Заведение работает в Челябинске уже почти полгода, с мая 2019-го. Однако официальное открытие состоится только во вторник, 19 ноября. Хотя сам ресторан Black Star Burger находится на улице Тернопольской, церемонию устраивают на площадке возле ледовой арены «Трактор». На такой шаг организаторы пошли из-за массовости мероприятия: ожидается, что придут от 1 до 3 тыс. человек.

Церемония стартует в 16:30. На официальное открытие приедет владелец сети заведений, рэпер Тимати. По традиции, он сам будет жарить котлеты и раздавать готовые бургеры желающим. На мероприятии выступят челябинские рэперы, также там разыграют сертификаты в ресторан BLACK STAR BURGER.

Фото с сайта peopletalk.ru

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