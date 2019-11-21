Тесты на ВИЧ планируют продавать в аптеках

Главврач областного СПИД-центра рассказала об инновационной методике выявления ВИЧ-инфекции.

Новый подход к экспресс-тестированию сейчас активно обсуждают за рубежом. Планируется, что приборы или препараты, предназначенные для этого, будут свободно продавать в аптеках. В этом случае исследование можно будет пройти самостоятельно, по аналогии с тестами на беременность или уровень сахара в крови.

Как рассказала руководитель областного СПИД-центра Маргарита Радзиховская в эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе», масштабному введению данной методики могут помешать соображения этики.

«Наши опасения в том, что если человек сам себя протестирует и увидит положительный результат, то могут быть какие-то негативные психологические реакции и недопонимание, что необходимо продолжить специализированное наблюдение или лечение», — прокомментировала Маргарита Радзиховская.

Главврач областного СПИД-центра уточнила, что о реализации данной инициативы в ближайшем будущем речи пока не идет. Результат экспресс-теста, даже проведенного квалифицированными специалистами, не является окончательным диагнозом, даже несмотря на точность в 99,9%, отметила Маргарита Радзиховская. Подтвердить ВИЧ-статус можно только в специализированном центре. При этом обязательно присутствие психолога, который поможет ВИЧ-положительному пациенту принять свой диагноз.

Фото с сайта cheladmin.ru

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