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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСуд снизил штраф за взятки экс-министру здравоохранения области Виталию Тесленко с 60 млн до 10 млн рублей
18 ноября 201917:35

Суд снизил штраф за взятки экс-министру здравоохранения области Виталию Тесленко с 60 млн до 10 млн рублей

Ленинский райсуд вновь снизил штраф, назначенный бывшему министру здравоохранения Челябинской области Виталию Тесленко.

Ленинский райсуд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Сумму штрафа снизили до 10 млн рублей. В 2018 году Виталию Тесленко уже уменьшали размер штрафа. Тогда сумму снизили в 12 раз — с 60 млн до 5 млн рублей. Однако затем это решение отменили. После этого Виталий Тесленко выплатил около 350 тыс. рублей.

Виталия Тесленко осудили в сентябре 2014 года. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 70 млн рублей. На посту министра он содействовал поставщикам при заключении договоров на поставку медоборудования для больниц области. Суд приговорил Тесленко к семи годам лишения свободы и выплате штрафа в 300 млн рублей. Защита через апелляцию снизила сумму до 70 млн рублей. Более 9 млн рублей экс-министр выплатил, в сентябре 2017-го его освободили по УДО.

Фото с сайта tomsk.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.11.2019 г.

Суд снизил штраф за взятки экс-министру здравоохранения области Виталию Тесленко с 60 млн до 10 млн рублей

Суд снизил штраф за взятки экс-министру здравоохранения области Виталию Тесленко с 60 млн до 10 млн рублей

Ленинский райсуд вновь снизил штраф, назначенный бывшему министру здравоохранения Челябинской области Виталию Тесленко

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