Суд признал законным увольнение педагога из Магнитогорска за интимные фото в соцсетях

Лента новостей
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Суд признал законным увольнение педагога из Магнитогорска за интимные фото в соцсетях06.11 11:10
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Александр Бастрыкин потребовал помочь найти работу незрячему массажисту из Челябинска06.11 10:57
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Совет Федерации выдвинул Маргариту Павлову в качестве своего представителя при детском омбудсмене06.11 10:51
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Заплатили или нет? Фестиваль «Ариэль-Фест 2019» поссорил известных челябинских музыкантов05.11 18:08
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Пешеходный переход в районе «Уральских пельменей» на Энгельса вернут на прежнее место05.11 18:03