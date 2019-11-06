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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСуд признал законным увольнение педагога из Магнитогорска за интимные фото в соцсетях
06 ноября 201911:10

Суд признал законным увольнение педагога из Магнитогорска за интимные фото в соцсетях

Правобережный райсуд Магнитогорска отказал в восстановлении на работе детского тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко.

Во вторник, 5 ноября, состоялось заключительное судебное заседание по делу Екатерины Конопенко. По словам женщины, на принятие решения судье потребовалось не более десяти минут.

«Большая часть ходатайств, предоставленных мною и моим представителем, были отклонены», — написала Екатерина Конопенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Суд отказал педагогу в восстановлении на работе и компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Женщина заявила, что будет подавать апелляцию.

В сентябре Екатерину Конопенко по требованию прокуратуры уволили из детско-юношеского спортивного центра в Магнитогорске, где она была тренером по кикбоксингу. Причиной назвали нарушение этики — в соцсетях всплыла откровенная фотосессия с участием женщины. Снимки были сделаны 20 лет назад. В конце октября Екатерину Конопенко вызвали на допрос по делу о порнографии.

Фото с сайта ysia.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

06.11.2019 г.

Суд признал законным увольнение педагога из Магнитогорска за интимные фото в соцсетях

Суд признал законным увольнение педагога из Магнитогорска за интимные фото в соцсетях

Правобережный райсуд Магнитогорска отказал в восстановлении на работе детского тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко

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