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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСуд отправил в колонию жительницу Чебаркуля, которая подсадила сына на наркотики
14 ноября 201914:08

Суд отправил в колонию жительницу Чебаркуля, которая подсадила сына на наркотики

Чебаркульский городской суд признал женщину виновной по двум статьям.

Суд установил, что жительница Чебаркуля регулярно предоставляла свою квартиру посторонним для употребления наркотиков. За это женщина требовала отдавать ей часть веществ.

Кроме того, она употребляла наркотики синтетического происхождения с 2017 по 2018 год в присутствии сына 2004 года рождения. И давала ему пробовать. В результате подросток тоже подсел на запрещенные вещества.

Суд назначил женщине семь лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

14.11.2019 г.

Суд отправил в колонию жительницу Чебаркуля, которая подсадила сына на наркотики

Суд отправил в колонию жительницу Чебаркуля, которая подсадила сына на наркотики

Чебаркульский городской суд признал женщину виновной по двум статьям. Суд установил, что жительница Чебаркуля регулярно предоставляла свою квартиру посторонним для употребления наркотиков. За это женщина требовала отдавать ей часть веществ. Кроме того, она употребляла наркотики синтетического происхождения с 2017 по 2018 год в присутствии сына 2004 года рождения. И давала ему пробовать. В результате подросток […]

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