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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСуд обязал челябинца, чей волк покусал ребенка, выплатить пострадавшему 15 тыс. рублей
27 ноября 201913:23

Суд обязал челябинца, чей волк покусал ребенка, выплатить пострадавшему 15 тыс. рублей

Областной суд принял решение оштрафовать владельца контактного зоопарка в Челябинске.

Сергея Панасенко обязали выплатить компенсацию в 15 тыс. рублей в пользу школьника, который пострадал, играя с его питомцем. Все произошло в парке Гагарина в марте 2019 года. Принадлежащий челябинцу волк укусил мальчика за ногу. Владелец заявлял, что пострадавший чересчур активно играл с животным.

Ранее штраф в 15 тыс. рублей ему назначил Тракторозаводский райсуд, на областном уровне решение первой инстанции оставили без изменений.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

27.11.2019 г.

Суд обязал челябинца, чей волк покусал ребенка, выплатить пострадавшему 15 тыс. рублей

Суд обязал челябинца, чей волк покусал ребенка, выплатить пострадавшему 15 тыс. рублей

Областной суд принял решение оштрафовать владельца контактного зоопарка в Челябинске

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