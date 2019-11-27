Суд обязал челябинца, чей волк покусал ребенка, выплатить пострадавшему 15 тыс. рублей

Областной суд принял решение оштрафовать владельца контактного зоопарка в Челябинске.

Сергея Панасенко обязали выплатить компенсацию в 15 тыс. рублей в пользу школьника, который пострадал, играя с его питомцем. Все произошло в парке Гагарина в марте 2019 года. Принадлежащий челябинцу волк укусил мальчика за ногу. Владелец заявлял, что пострадавший чересчур активно играл с животным.

Ранее штраф в 15 тыс. рублей ему назначил Тракторозаводский райсуд, на областном уровне решение первой инстанции оставили без изменений.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.