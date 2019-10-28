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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСрок гарантии на отремонтированные дороги в Челябинске продлили на год — до четырех лет
28 октября 201917:20

Срок гарантии на отремонтированные дороги в Челябинске продлили на год — до четырех лет

Для дорог Челябинска, отремонтированных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», установили единый гарантийный срок.

Увеличить гарантийный срок позволило использование новых смесей. Они отличаются более прочным скелетом, рассказал в программе «Разворот» в эфире «Челябинского эха» заместитель начальника управления дорожного хозяйства города Александр Барыкин:

— Документ позволяет устанавливать два года гарантии, потому что там все зависит от интенсивности. Те дороги, на которых интенсивность более 15 тыс. автомобилей в сутки, у них устанавливается гарантийный срок два года. Мы будем прописывать четыре года.
— У всех дорог, которые делаются в рамках федеральной программы…
— Будет четыре года.

По словам эксперта челябинского отделения ОНФ Олега Гудимова, время покажет, будет ли сохраняться целостность дорожного покрытия в течение четырех лет.

«Дороги становятся потихоньку лучше по сравнению с прошлыми годами, но пока что мы видим только визуальную часть. Как они будут себя вести в ближайшие три-четыре года гарантии и потом — покажет время», — подчеркнул Олег Гудимов.

В Челябинске в этом году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 18 улиц, включая Российскую, Цвиллинга, Свободы, Доватора и Сони Кривой. В случае обнаружения дефектов подрядчик будет устранять их за свой счет.

Фото с сайта cheladmin.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Срок гарантии на отремонтированные дороги в Челябинске продлили на год — до четырех лет

Срок гарантии на отремонтированные дороги в Челябинске продлили на год — до четырех лет

Для дорог Челябинска, отремонтированных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», установили единый гарантийный срок

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