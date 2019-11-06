Совет Федерации выдвинул Маргариту Павлову в качестве своего представителя при детском омбудсмене

Кандидатуру челябинского сенатора одобрили на пост полпреда СФ при уполномоченном по правам ребенка.

Соответствующее решение принял комитет по регламенту верхней палаты парламента. Кандидатуру Маргариты Павловой в качестве полпреда по связям с детским омбудсменом Анной Кузнецовой сенаторы поддержали единогласно, пишет «Парламентская газета». Как пояснил председатель комитета Вячеслав Тимченко, утвердить Павлову в новой должности предстоит спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Ранее за взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка в России отвечала волгоградский сенатор Елена Попова. Ее полномочия истекли в сентябре. Маргарите Павловой на новом посту предстоит заниматься вопросами семейной политики и законодательства, добавляет издание.

Фото с сайта gubernator74.ru

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