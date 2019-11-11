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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСобеседования с кандидатами на пост главного архитектора Челябинска будут транслировать в прямом эфире
11 ноября 201917:45

Собеседования с кандидатами на пост главного архитектора Челябинска будут транслировать в прямом эфире

Замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне рассказал, как будут проходить выборы главного архитектора города.

По словам Владимира Шамне, оценивать претендентов будет комиссия, в состав которой войдут представители профессионального сообщества города и области, а также президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. Конкурс будет проходить в два этапа.

«Первый этап конкурса будет проведен 29 ноября. На нем конкурсная комиссия должна будет оценить кандидатов на основании представленных документов и портфолио. Данное заседание планируем провести в открытом режиме, чтобы рассмотрение портфолио было доступно всем жителям города. Второй этап конкурса состоится 3 декабря. Будет индивидуальное собеседование кандидатов, допущенных к конкурсу. Для максимальной открытости и удобства самих конкурсантов собеседование будет проходить с онлайн-трансляцией для СМИ, которые смогут пообщаться с участниками конкурса после собеседования», — прокомментировал Владимир Шамне.

Прием заявок от кандидатов стартовал 5 ноября и продлится до 27-го числа. Главным архитектором Челябинска с начала 2000-х является Николай Ющенко.

Фото с сайта www.facebook.com/dumachel

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

11.11.2019 г.

Собеседования с кандидатами на пост главного архитектора Челябинска будут транслировать в прямом эфире

Собеседования с кандидатами на пост главного архитектора Челябинска будут транслировать в прямом эфире

Замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне рассказал, как будут проходить выборы главного архитектора города

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