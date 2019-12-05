Следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела из-за долгов по зарплате в волейбольном клубе Челябинска

Прокуратура подтвердила информацию о задолженности по зарплате перед сотрудниками волейбольного клуба «Динамо-Метар».

По данным надзорного ведомства, общая задолженность перед 39 работниками составила свыше 7,8 млн рублей. Зарплату сотрудники клуба не получали с августа по октябрь 2019 года, рассказала корреспонденту «Челябинского эха» старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева.

«Директору «Динамо-Метар» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в котором есть требование обеспечить фактическую выплату долга. Кроме того, директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового закона в дальнейшем. Был установлен факт наличия задолженности свыше двух месяцев по зарплате, что образует состав преступления. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы СК для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц «Динамо-Метар», — прокомментировала Наталья Мамаева.

На волейбольный клуб завели административное дело. Организацию оштрафовали на 30 тыс. рублей. Также в суд направлены заявления о взыскании в пользу сотрудников клуба начисленных, но не выплаченных денег.

О скандале с зарплатами в клубе «Динамо-Метар» стало известно в середине ноября. Тогда министр спорта Леонид Одер заявил, что решается вопрос об увольнении директора клуба Владимира Пахомова. По словам руководителя минспорта, в 2019 году «Динамо-Метар» получил из бюджета 46 млн рублей, которые потратил на заключение контрактов с игроками, не учтя свои финансовые возможности.

Фото с сайта sledcom.ru

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