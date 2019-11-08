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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСледователи проверяют информацию о травле челябинского школьника за отказ сдавать деньги в фонд класса
08 ноября 201916:48

Следователи проверяют информацию о травле челябинского школьника за отказ сдавать деньги в фонд класса

СК проводит проверку в школе № 51 Ленинского района.

Информация о травле шестиклассника из школы № 51 появилась в СМИ. Мать ребенка рассказала, что выступила против родительского комитета, отказавшись сдавать деньги в фонд класса. Кроме того, женщина написала жалобу на поборы в прокуратуру.

По ее словам, после этого мальчика начали травить одноклассники и учителя. Так, ребенка не взяли на школьную экскурсию, несмотря на то, что женщина была готова оплатить сыну поездку. Следователи оценят достоверность информации и примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

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