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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСледователи начали проверку по факту гибели бульдозериста на свалке в Полетаево
21 ноября 201911:07

Следователи начали проверку по факту гибели бульдозериста на свалке в Полетаево

На полигоне ТБО в Полетаево погиб рабочий.

Инцидент произошел на территории полигона утром во вторник, 19 ноября. По предварительным данным, бульдозер опрокинулся в яму для отходов, управлявший им рабочий получил смертельные травмы. Проводится доследственная проверка, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в региональном управлении СК.

Фото с сайта sledcom.ru

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