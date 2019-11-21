Следователи начали проверку по факту гибели бульдозериста на свалке в Полетаево

Лента новостей
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Более 36% челябинцев считают, что в политике должно быть больше женщин, чем сейчас21.11 11:27
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Следователи начали проверку по факту гибели бульдозериста на свалке в Полетаево21.11 11:07
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Они достигли успеха, отмечая заслуги других. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Предприятие сувенирной продукции»21.11 10:40
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Двое заместителей главы Челябинска ушли на пенсию21.11 10:23
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Алексей Текслер выехал в военный городок в Чебаркуле, где без отопления остаются тысячи людей21.11 10:07