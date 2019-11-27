Скончался экс-глава Сосновского района и брат Натальи Котовой Владимир Котов

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов скончался после продолжительной болезни.

Брат главы Челябинска Владимир Котов умер в больнице в ночь на среду, 27 ноября. Прощание состоится в пятницу в районном доме культуры.

Владимир Котов родился в 1952 году в селе Юшково Каслинского района. Несколько лет работал в минсельхозе Челябинской области. С 2006 по 2016 год возглавлял Сосновский район. В мае 2019 года Владимиру Котову предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии следствия, в 2012-м он незаконно передал муниципальную землю в частные руки.

Фото с сайта smo74.ru

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