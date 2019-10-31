СК завершил расследование дела об изнасиловании воспитанников Лазурненского интерната

В Челябинской области завершено следствие по уголовному делу о насилии над сиротами в детдоме.

О завершении расследования сообщили в главном следственном управлении СК России. Обвиняемым является 51-летний южноуралец. О случаях насилия в интернате стало известно в феврале 2018 года. Бывшие воспитанники рассказали приемным родителям, что мужчина, которого они называли «дядей Сережей», отводил их на озеро или в свою квартиру, где совершал над ними действия сексуального характера.

По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый изнасиловал девять воспитанников детдома. «Следствие проведело объективное и всестороннее расследование, получило необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Фото с сайта sledcom.ru

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