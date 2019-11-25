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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСК завел уголовное дело о «мертвых душах» в Центральном райсуде Челябинска
25 ноября 201914:45

СК завел уголовное дело о «мертвых душах» в Центральном райсуде Челябинска

В суде Центрального района Челябинска выявили случаи фиктивного трудоустройства.

По версии следствия, в штате инстанции с 2017 года числились несколько техничек, которые получали зарплату, но фактически не работали. СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантов в производстве пока нет, обстоятельства и причастные к нарушениям лица устанавливаются.

Как пишет Znak.com, следствию пыталась мешать председатель суда Рамзия Лутфуллоева — необходимые материалы она согласилась выдать сотрудникам СК лишь под угрозой обысков.

Скандалы в Центральном райсуде с участием руководителя продолжаются уже второй год. Сотрудникам недоплачивали премии и оказывали давление при рассмотрении уголовных дел. Областной судейский совет и квалификационная коллегия весной 2019 года постановили убрать Рамзию Лутфуллоеву с должности председателя, однако ей удалось обжаловать это решение в вышестоящей инстанции в Москве.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

25.11.2019 г.

СК завел уголовное дело о «мертвых душах» в Центральном райсуде Челябинска

СК завел уголовное дело о «мертвых душах» в Центральном райсуде Челябинска

В суде Центрального района Челябинска выявили случаи фиктивного трудоустройства

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