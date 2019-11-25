СК предъявил обвинение женщине, которая избила 8-месячного сына до разрыва органов

В Челябинской области местной жительнице предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.

Все случилось в августе 2019 года в одной из больниц Челябинска. Женщина находилась в палате со своим 8-месячным сыном. Она нанесла ему несколько ударов, которые привели к разрыву внутренних органов. Причиненный вред здоровью ребенка, по заключению эксперта, является тяжким.

Ранее эту женщину привлекали к административной ответственности за избиение 3-летней дочери.

После случая с сыном жительницу региона заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

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