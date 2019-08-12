Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
1
Эхо Москвы в Челябинске
12 августа 201914:50

СК начал проверку по факту падения семилетнего мальчика из окна в детском лагере в Миассе

В Миассе из окна корпуса летнего лагеря выпал семилетний ребенок.

Все случилось днем в субботу, 10 августа, в детском лагере имени Феди Горелова. В больницу Миасса привезли семилетнего мальчика с ушибами. Травмы ребенок получил при падении из окна с высоты второго этажа. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку. Сотрудники регионального управления СК устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта rfdeti.ru

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

новости и выпуски программ на эту тему:

12 августа 2019 16:20 В Челябинске планируют изменить законодательство, чтобы избавить город от затянувшихся раскопок при ремонте сетей
12 августа 2019 16:05 Алексей Текслер поздравил южноуральцев с началом нового хоккейного сезона
12 августа 2019 15:35 Прокуратура начала проверку по факту пожара в историческом здании на улице Труда
12 августа 2019 15:30 Алексей Текслер посетил парк «Плодушка» и осмотрел спортивные объекты Ленинского района
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial