СК начал проверку по факту падения семилетнего мальчика из окна в детском лагере в Миассе

В Миассе из окна корпуса летнего лагеря выпал семилетний ребенок.

Все случилось днем в субботу, 10 августа, в детском лагере имени Феди Горелова. В больницу Миасса привезли семилетнего мальчика с ушибами. Травмы ребенок получил при падении из окна с высоты второго этажа. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку. Сотрудники регионального управления СК устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта rfdeti.ru