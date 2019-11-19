Синоптики прогнозируют в Челябинской области морозы до –34

Жителей Челябинской области предупредили о 30-градусных морозах.

Понижение температуры до –34 градусов ожидается в ночь на среду, 20 ноября, в горах и низинах. В целом в регионе обещают от –22 до –27 градусов. В среду днем прогнозируют около –13–18, в некоторых районах — до –23. Местами порывы ветра будут достигать 13 м/с, говорится на сайте челябинского гидрометцентра.

Ночью в четверг температура воздуха будет на несколько градусов выше, а в пятницу — составит около –13–18, в горах и низинах — до –25. В дневное время прогнозируют около 12 градусов ниже нуля.

В Челябинске в ночь на среду обещают до –27, днем — в пределах –17.

Фото с сайта pixabay.com

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