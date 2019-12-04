Синоптики прогнозируют в Челябинске плюсовую температуру

В Челябинске к концу рабочей недели потеплеет, по разным данным, до +1, +3.

По информации челябинского гидрометцентра, днем в пятницу, 6 декабря, в городе будет +1, -1. Ожидается облачная погода с прояснением, небольшой снег. В ночь на пятницу прогнозируют до -16 градусов.

О плюсовой температуре сообщается и на сайте гидрометцентра России. Там сказано, что в Челябинске в пятницу потеплеет до трех градусов, пройдет снег с дождем.

По данным Gismeteo.ru, +1 градус ожидается не только в пятницу, но и в субботу. В долгосрочном прогнозе есть еще два дня с нулевой температурой — 17 декабря, когда обещают небольшой дождь, и 21 декабря. Морозная погода, по информации сайта, ожидается только в конце месяца, в частности, в Новый год прогнозируют -29 градусов.

Фото с сайта pixabay.com

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