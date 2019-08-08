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Эхо Москвы в Челябинске
08 августа 201911:47

Силовики задержали подозреваемого в подрыве автомобиля во дворе дома в Магнитогорске

В Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска.

В данный момент следователи решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в организации взрыва. В ближайшее время ему предъявят обвинение в покушении на убийство общеопасным способом, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Инцидент произошел утром в среду, 7 августа, в Магнитогорске. Владелец автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного во дворе дома по улице Советской Армии, 51, открыл дверь, и в этот момент прогремел взрыв — машина была заминирована. По версии следствия, покушение связано с тем, что пострадавший торговал на местном продуктовом рынке.

Фото с сайта magcity74.ru

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