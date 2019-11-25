Силовики задержали на Южном Урале вербовщика в террористическую организацию в Сирии

Лента новостей
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Автобусы-«гармошки» и электробусы: власти Челябинска рассказали о планах по обновлению общественного транспорта25.11 14:53
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СК завел уголовное дело о «мертвых душах» в Центральном райсуде Челябинска25.11 14:45
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Объем банковских вкладов южноуральцев за год увеличился на 10%25.11 14:39
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Житель Челябинской области купил через интернет несуществующую красную икру за 100 тыс. рублей25.11 14:24
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Дороги Челябинска усиленно посыпали реагентами из-за многочисленных коммунальных аварий25.11 14:15