Силовики задержали на Южном Урале вербовщика в террористическую организацию в Сирии

В Челябинской области и Москве одновременно задержали четверых подозреваемых в преступлениях против общественной безопасности.

В задержании участвовали полиция, ФСБ и Росгвардия. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 24-летний челябинец при личном общении и в интернет-переписке склонял людей к участию в деятельности террористической организации на территории Сирии. Мужчина является приверженцем радикальных религиозных течений, отметили в главке.

В отношении задержанного ФСБ возбудила уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Во время обыска у него дома нашли патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенную законодательством литературу.

«Боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Судом южноуральцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении пресс-службы.

В отношении других трех мужчин процессуальные решения не приняты. Этот вопрос сейчас рассматривается.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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