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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскСиловики прекратили уголовное преследование Бориса Дубровского
23 октября 201910:09

Силовики прекратили уголовное преследование Бориса Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела в отношении бывшего губернатора.

Адвокат Бориса Дубровского Рустам Курмаев получил подтверждение прекращения уголовного преследования своего клиента — об этом он сообщил ТАСС вечером во вторник, 22 октября. Подробностей он не раскрыл, официальных комментариев от МВД о состоянии производства в отношении экс-главы региона также не поступало.

Уголовное дело на Бориса Дубровского завели в начале октября. Об этом стало известно 12 числа со слов юриста Игоря Трунова. Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, он рассказал, что бывшему губернатору вменяют превышение полномочий и нанесение ущерба бюджету в 20 млрд рублей. Дело завели по материалам антимонопольной службы о сговоре властей и подрядчика на дорожных торгах в Челябинской области. Позднее сам Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ничего не знает о собственном уголовном преследовании и назвал новость о возбуждении дела фейком.

Фото с сайта gubernator74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

23.10.2019 г.

Силовики прекратили уголовное преследование Бориса Дубровского

Силовики прекратили уголовное преследование Бориса Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела в отношении бывшего губернатора

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