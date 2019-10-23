Школы в малых городах и селах Челябинской области планируют превратить в местные точки роста

Алексей Текслер акцентировал внимание глав городов и районов области на реализации нацпроектов по демографии и образованию.

О мероприятиях образовательного нацпроекта, запланированных в 2019 году в Челябинской области рассказала первый замглавы минобрнауки региона Елена Коузова. Их цель, по ее словам, — создание условий для комфортной образовательной среды, на повышение качества и конкурентоспособности сферы.

«Челябинская область приняла активное участие в конкурсных отборах на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Образование». Эти мероприятия с разными периодами реализации, все они направлены на создание определенных сущностей: новых объектов, инфраструктурные компоненты, реализация образовательных программ», — прокомментировала Елена Коузова.

Всего таких мероприятий запланировано 11. В частности, это создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет, ввод в эксплуатацию к 2020 году двух школ в Челябинске и Магнитогорске, улучшение сферы дополнительного образования детей.

Другим важным мероприятием станет создание центров цифрового и гуманитарного образования «Точки роста». В 50 школах малых городов и сел Челябинской области обновят инфраструктуру и материальную базу, в результате чего они станут ресурсными центрами для всей территории. Цифровое образование станет ключевым направлением развития: так, в области откроют еще три технопарка «Кванториум» в городах с населением более 50 тыс. человек, в шести населенных пунктах появятся центры цифрового образования «IT-Куб». К 2021 году все без исключения образовательные организации региона будут подключены к широкополосному интернету.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что нацпроекты «Демография» и «Образование» играют большую роль в жизни населения. Главам территорий он поручил держать их выполнение на особом контроле.

«Национальным проектам «Демография» и «Образование» уделяется особое внимание, поскольку они ближе всех к людям. Каждый глава должен глубоко погрузиться в эту тему и быть лидером на своей территории. Без постоянного внимания на местах работа будет пробуксовывать», — сказал Алексей Текслер.

Также губернатор выделил необходимость сдачи точно в срок строящихся объектов образования. На данный момент в регионе имеются несколько проблемных незавершенных школ и детсадов, в частности, в Челябинске.

Фото с сайта infovoronezh.ru

