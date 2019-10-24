Школьницу из Сатки наградят в Совете Федерации за спасение ребенка из-под поезда

Южноуральская школьница Елизавета Маслякова примет участие в церемонии награждения детей, совершивших героические поступки.

Мероприятие пройдет 1 ноября в Совете Федерации. Детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические поступки, вручат общественные награды и подарки. В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководство Росгвардии и герои России и Труда.

На мероприятии будет присутствовать 11-летняя Елизавета Маслякова, которая спасла двухлетнюю девочку из-под колес поезда, сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области. ЧП произошло 7 мая в Сатке. Ребенок шел по рельсам, навстречу двигался тепловоз. Машинист подавал звуковые сигналы, однако девочка не реагировала. Тогда Елизавета Маслякова выбежала на рельсы и схватила ее. Девочки вместе скатились с железнодорожного пути.

Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области

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