Сергей Морев ушел в отставку с поста главного федерального инспектора Челябинской области

Куратор Челябинской области при полпреде президента на Урале покидает пост.

Об отставке Сергея Морева сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании правительства в пятницу, 22 ноября. Он отметил плодотворную работу федерального инспектора в Челябинской области, поблагодарил за внимание и поддержку, оказанную правительству региона, а также пожелал новых успехов. Где будет работать Сергей Морев в дальнейшем, глава региона не уточнил.

Отставник проработал в должности чуть более года — главным федеральным инспектором по Челябинской области Сергея Морева назначил в октябре 2018 года уральский полпред Николай Цуканов.

Фото с сайта www.uralfo.gov.ru

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