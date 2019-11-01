«Серьезный внутренний стержень»: Маргарита Павлова — о кандидатуре Антона Шарпилова на пост омбудсмена

Экс-уполномоченный по правам человека в Челябинской области рассказала о встрече со своим предполагаемым сменщиком.

Бывший омбудсмен, ныне — сенатор от региона Маргарита Павлова отметила, что выбор кандидатуры стал для нее неожиданностью. Как рассказала она «Челябинскому эху», Антон Шарпилов имеет опыт правозащитной работы, но все равно нуждается в определенной поддержке.

«Кандидатура, безусловно, неожиданная, я думаю, что немногие знают этого человека. Тем не менее, мы уже успели познакомиться, у него есть серьезный внутренний стержень, опыт правозащитной работы. Я думаю, что он вполне справится с поставленной задачей. Со своей стороны окажу ему всевозможную поддержку, введу в курс дела», — прокомментировала Маргарита Павлова.

Кандидатуру Антона Шарпилова на пост уполномоченного по правам человека в регионе выдвинул губернатор Алексей Текслер. Свое решение он объяснил потребностью Южного Урала в молодых и инициативных кадрах. Антон Шарпилов руководит челябинским отделением «Поискового движения России», возглавляет структурное подразделение «Областного центра дополнительного образования детей». Ранее, судя по его странице во «ВКонтакте», служил на Тихоокеанском флоте в подразделении морского спецназа.

Фото: Алексей Текслер / vk.com

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