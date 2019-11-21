Семья подростка-инвалида из Копейска отказалась от денег, которые ей подарил «секретный миллионер»

Жительница Копейска вернет 1 млн рублей предпринимателю Владимиру Мариновичу, которые он ей подарил на протез для сына.

17-летнему подростку два года назад ампутировали ногу из-за саркомы. Летом 2019 года он с матерью принял участие в шоу «Секретный миллионер» телеканала «Пятница!». Герой проекта, предприниматель Владимир Маринович подарил семье 1 млн 200 тыс. рублей на протезирование.

Как пишет 74.ru, впоследствии женщина отказалась от денег миллионера. Причиной стало то, что модульный протез для подростка согласилось бесплатно предоставить государство. Средства из фонда соцстрахования на индивидуальную программу реабилитации ему переведут в декабре.

Сам Владимир Маринович заявил в интервью порталу, что такое решение вызывает уважение. Он пообещал найти человека, которому пригодятся эти деньги, а также оплатить подростку обучение в колледже на программиста.

Другим героем челябинского эпизода шоу «Секретный миллионер» стал местный зоозащитник Карен Даллакян. Ему Владимир Маринович пожертвовал 600 тыс. рублей на нужды приюта. Эти деньги Карен Даллакян пообещал потратить на питомцев, изъятых из передвижных зоопарков: отправить детеныша леопарда в Африку и выкупить тигренка, который стал инвалидом, когда его попытались похитить из зверинца.

Скриншот с сайта secret-m.friday.ru

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