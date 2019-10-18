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18 октября 201914:35

Руководитель челябинского аэропорта уходит в отставку

Юрий Коньков принял решение об уходе с поста гендиректора АО «Челябинское авиапредприятие».

О том, что руководитель авиаузла Челябинска покидает должность, которую занимал последние пять лет, стало известно в пятницу, 18 октября. «Заканчиваю до конца месяца все дела. С предприятием все в порядке, все сроки мы выполняем, все обязательства мы выполнили», — прокомментировал Юрий Коньков 31tv.ru.

В челябинском аэропорту сейчас заканчиваются модернизация инфраструктуры и строительство нового терминала внутренних линий. Объект летом 2019 года проверила Счетная палата, инспекторы выяснили, что бюджетные средства расходуются неэффективно и подрядчик рискует не успеть уложиться в обозначенный срок — до лета 2020 года.

Фото с сайта cekport.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

18.10.2019 г.

Руководитель челябинского аэропорта уходит в отставку

Руководитель челябинского аэропорта уходит в отставку

Юрий Коньков принял решение об уходе с поста гендиректора АО «Челябинское авиапредприятие»

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