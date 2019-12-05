Российская федерация бокса предпримет все усилия для проведения ЧЕ-2021 в Челябинске

Россия будет отстаивать право на проведение чемпионата Европы по боксу в 2021 году.

Площадкой первенства при подаче заявки выбрали Челябинск. Наложить запрет на прием подобных соревнований в России предложили в комитете по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Генсекретарь федерации бокса РФ Умар Кремлев выразил уверенность, что ситуация не отразится на заявке.

«Подобными высказываниями WADA создает проблему не для России, а для всего мирового спорта», — заявил он РИА Новости.

Также Россия будет претендовать на проведение Кубка мира по боксу в 2020 году, добавил глава федерации.

Фото с сайта pixabay.com

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