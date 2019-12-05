Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскРоссийская федерация бокса предпримет все усилия для проведения ЧЕ-2021 в Челябинске
05 декабря 201911:50

Российская федерация бокса предпримет все усилия для проведения ЧЕ-2021 в Челябинске

Россия будет отстаивать право на проведение чемпионата Европы по боксу в 2021 году.

Площадкой первенства при подаче заявки выбрали Челябинск. Наложить запрет на прием подобных соревнований в России предложили в комитете по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Генсекретарь федерации бокса РФ Умар Кремлев выразил уверенность, что ситуация не отразится на заявке.

«Подобными высказываниями WADA создает проблему не для России, а для всего мирового спорта»,заявил он РИА Новости.

Также Россия будет претендовать на проведение Кубка мира по боксу в 2020 году, добавил глава федерации.

Фото с сайта pixabay.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.12.2019 г.

Российская федерация бокса предпримет все усилия для проведения ЧЕ-2021 в Челябинске

Российская федерация бокса предпримет все усилия для проведения ЧЕ-2021 в Челябинске

Россия будет отстаивать право на проведение чемпионата Европы по боксу в 2021 году

читать дальше »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial