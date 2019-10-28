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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскРоссельхознадзор разрешил продавать в Челябинской области зараженные киви
28 октября 201918:07

Россельхознадзор разрешил продавать в Челябинской области зараженные киви

На Южный Урал из Ирана поступило 17,4 тонны зараженных киви.

Зараженные фрукты поступили в регион в понедельник, 28 октября. Во время экспертизы в киви нашли карантинного вредителя — тутовую щитовку. Россельхознадзор по Челябинской области разрешил продавать товар на территории региона.

Тутовая щитовка распространяется только с посадочным материалом, а не с плодами, опасности для человека зараженные фрукты не представляют, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Перед употреблением в пищу их достаточно тщательно вымыть.

Фото с сайта rsn-chel.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

28.10.2019 г.

Россельхознадзор разрешил продавать в Челябинской области зараженные киви

Россельхознадзор разрешил продавать в Челябинской области зараженные киви

На Южный Урал из Ирана поступило 17,4 тонны зараженных киви

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