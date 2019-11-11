Роспотребнадзор подтвердил нарушение санитарных норм в больнице Златоуста с кровавыми матрасами

В горбольнице №2 Златоуста обнаружили дыры в потолке после капремонта крыши.

Проверку в медучреждении провели активисты «Гражданского патруля». Координатор движения в Златоусте Андрей Королев рассказал «Челябинскому эху», что состояние больницы даже после выполненного в 2018 году ремонта остается неудовлетворительным. В потолке верхнего этажа остаются дыры, а реконструированный с одной стороны фасад обваливается.

«Я крайне недоволен тем, как сделана крыша. Фасад сделан частично, с лицевой стороны — специально, чтобы к дороге. Меня не устраивают дыры в потолке: когда заходишь на третий этаж, там написано «Не облокачиваться», то есть это может все упасть. А некоторые люди рассказывали, что до ремонта из этих дыр бежала вода, можно было взять зонтик и стоять в больнице с зонтом», — прокомментировал Андрей Королев.

Пациенты больницы пожаловались активисту на матрасы с бурыми пятнами — сами они говорят, что это кровь.

Проверку по обращению «Гражданского патруля» провел Роспотребнадзор. В ведомстве согласились с претензиями общественников в части состояния внутренней отделки пола, стен и потолка. Ответственное лицо пообещали оштрафовать, на 2020 год учреждение подало заявку на проведение капремонта на сумму 8 млн рублей.

Фото: Гражданский патруль | Челябинск / vk.com

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