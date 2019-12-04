«Росатом» собирается производить на Южном Урале препараты для лечения рака

Власти Челябинской области провели с представителями «Росатома» переговоры об организации фармацевтического производства.

Запустить производство собирается дочерняя компания госкорпорации — «Русатом Хэлскеа». Ее гендиректор Александр Шибанов рассказал, что у предприятия есть проекты, которые можно реализовать на Южном Урале. В их числе — выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний.

«Есть желание один из таких центров создать в Санкт-Петербурге на базе радиоинститута. Но нам ничего не мешает «запараллелить» этот процесс», — отметил он.

Также стороны обсудили развитие ядерной медицины — по опыту и технической оснащенности этой отрасли Челябинская область занимает одно из ведущих мест в стране.

«Росатом» работает на территории области и заинтересован в развитии этих технологий. Не секрет, что изотопы производятся у нас, а препараты – в других странах. Мы заинтересованы в том, чтобы появилось такое производство в Челябинской области, тем более база и основа для этого есть», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поручил правительству наладить взаимодействие с госкорпорацией в данном направлении.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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