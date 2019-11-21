Росатом построит на Южном Урале комплекс по обращению с отработавшим ядерным топливом

ПО «Маяк» объявило аукцион на строительство комплекса для отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет более 2 млрд рублей. Заявки будут принимать до 6 декабря. В этот же день подведут итоги.

В документации комплекс по обращению с отработавшим ядерным топливом называют «объектом 630». Его планируют построить на территории завода ПО «Маяк» в Озерске. Как пишет 74.ru, в комплексе хотят перерабатывать ядерное топливо реакторов АМБ с Белоярской АЭС. Проектная производительность составит 40,7 тонн в год. Завершить строительство комплекса намерены до 25 декабря 2021 года.

Фото с сайта www.po-mayak.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.