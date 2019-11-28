Риелтор через суд требует вернуть взятку, данную бывшему сити-менеджеру Миасса семь лет назад

Следователи признали риелтора Татьяну Иванову гражданским истцом по делу экс-главы администрации Миасса Станислава Третьякова.

Татьяна Иванова просит взыскать со Станислава Третьякова 145 тыс. рублей. По версии следствия, эту сумму риелтор передала ему в 2012 году за выделение земельного участка. Возвращение денег взяткодателю противоречит постановлению Пленума Верховного суда, отметил в беседе с корреспондентом «Челябинского эха» адвокат Третьякова Сергей Колосовский.

«Хотя взятки никакой не было, но если они считают, что она была, то это значит, что Иванова — взяткодатель. Они готовы признать эту мнимую взяткодательницу Иванову потерпевшей и вернуть ей деньги, то есть это вообще противоречит постановлению Пленума Верховного суда и здравому смыслу. Получается, что человек дал взятку, написал заявление, ему вернули деньги. Это вообще новинка в юриспруденции», — прокомментировал Сергей Колосовский.

На прошлой неделе Станиславу Третьякову предъявили еще одно обвинение — в превышении ущерба компании, принадлежащей бывшему вице-мэру Чебаркуля Алексею Сафонову. «Будем знакомиться с материалами дела», — отметил Сергей Колосовский. Станислав Третьяков свою вину в получении взятки не признает.

Фото с сайта pixabay.com

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