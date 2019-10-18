Региональная катастрофа: ученые рассказали, почему обмелело озеро Кисегач

Исследователи назвали причины ухудшения состояния уникального озера в Чебаркульском районе Челябинской области.

Озеро Кисегач страдает по целому ряду причин, среди которых работа санаторно-курортного узла и деятельность минобороны, отмечают специалисты. Уровень водоема в последние несколько лет снизился на два метра, а береговая линия сдвинулась на десятки метров.

Руководитель биологического направления Южно-Уральского федерального научного центра Лариса Снитько пояснила «Челябинскому эху», что, в частности, на ситуацию повлияла засыпка болот рядом с озером. Эти участки аккумулируют воду и сглаживают колебания уровня Кисегача. Однако их засыпка нарушила данный процесс, то есть произошел сбой гидрологического режима местности, сказала Лариса Снитько.

«Это региональная катастрофа, ее причина — застройка, антропогенный фактор, застройка береговой линии и прилегающих болотных массивов, в результате чего произошло нарушение гидрологического режима. Северо-восточный и восточный берега, непосредственно примыкающие к Чебаркулю, содержат какие-то отсыпки, дороги, постройки, там танковый полигон на этом берегу находится. На месте болотных массивов появились отсыпанные площади. А это не просто бесполезная территория, на которой ничего делать нельзя. Это, образно говоря, — «легкие» водоема, геохимический барьер территории», — прокомментировала Лариса Снитько.

Председатель челябинского отделения Русского географического общества Сергей Захаров в эфире «Челябинского эха» назвал главной проблемой Кисегача слив канализации. Из-за нее вода цветет и становится менее прозрачной.

«Самая главная проблема Кисегача — загрязнение биогенными веществами: азотом и фосфором. Они поступают в озеро и вызывают его сильное цветение. Кисегач в естественном состоянии был прозрачный на глубину 8-10 метров, последние 15 лет прозрачность колеблется в районе 3-3,5 метра», — прокомментировал Сергей Захаров.

На качество воды влияют серьезные объемы водозабора, говорит руководитель организации «Антисмог» Михаил Махов. Объем в Кисегаче составляет порядка 230 млн кубометров. Ежегодно хозяйствующие субъекты выкачивают из него 2,5 млн кубометров. Этим занимаются три пользователя: Гохран, ООО «Евродвор», которое управляет очистными сооружениями, и минобороны. Первые две организации берут в общей сложности не более 400 тыс. тонн. Остальное качают военные.

«Причем, если Гохран и «Евродвор» заключили договор и имеют согласованные лимиты, у минобороны все это отсутствует, и они берут столько, сколько хотят. Надзорные органы должны это дело регулировать, исполнительная власть Челябинской области и местные муниципалитеты должны проявить себя и свой хозяйский подход», — прокомментировал Михаил Махов.

По данным исследователей, сейчас индекс загрязнения озера повышен. Раньше он соответствовал второй или третьей степени качества воды. А сейчас ученые говорят уже о четвертой степени. Повышение индекса будет означать, что воду в озере можно будет отнести к техногенной. Ранее губернатор Алексей Текслер поручил разработать план по спасению озера.

Фото, видео: Галина Лепина

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