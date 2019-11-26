Расходы бюджета Челябинской области в 2020 году впервые превысят 200 млрд рублей

Минфин Челябинской области сверстал региональный бюджет с рекордным размером расходной части.

Главный финансовый документ области рассмотрели на публичных слушаниях и приняли в первом чтении в Законодательном собрании. Впервые расходы бюджета превысили 200 млрд рублей: в 2020 году вырастут траты на здравоохранение и образование, на треть — размер соцподдержки, на 42% — ассигнования в сферу физкультуры и спорта. Объем вложений в дорожное хозяйство увеличили в 1,5 раза, в ЖКХ – на 27%.

Объем финансовой помощи из федерального центра вырастет почти на четверть — до 39 млрд рублей. Около 40% этой суммы — средства на реализацию приоритетных нацпроектов.

Доходная часть областного бюджета на 2020 год рассчитана в размере 175 млрд рублей. На 80% она обеспечена собственными налогами и неналоговыми поступлениями региона. Запланированный на 2020 год бюджетный дефицит в сумме 22 млрд рублей будут покрывать остатками текущего года — к внешним займам регион будет прибегать лишь в случае исчерпания всех других возможностей, уточнили в минфине.

Фото, инфографика с сайта zs74.ru

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