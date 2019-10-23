Пять человек насмерть задохнулись дымом в поселке под Челябинском

СК возбудил уголовное дело по факту смерти пяти жителей поселка Роза.

Трагедия произошла в среду, 23 октября. В утреннее время в одном из частных домов обнаружены тела пяти местных жителей, в том числе 10-летнего мальчика. В помещении нашли двоих живых, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, люди умерли и пострадали от отравления угарным газом, который скопился внутри дома из-за неисправности вытяжки системы отопления.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.