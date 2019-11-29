Пьяный студент из Казахстана разбил стекло на входе в здание Заксобрания

В Челябинске дебошир нанес ущерб зданию регионального парламента.

Все произошло в ночь на пятницу, 29 ноября. 23-летний житель Казахстана в состоянии опьянения разбил стекло входной группы здания Законодательного собрания области на углу Кировки и проспекта Ленина. Его задержали полицейские, в Центральном райотделе на мужчину составили протоколы за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественном месте.

По данным СМИ, дебошир учится в ЮУрГУ. Руководство вуза проинформировали о случившемся, за нападение на региональный парламент студенту грозит отчисление.

Фото с сайта pixabay.com

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