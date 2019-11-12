Птицефабрику «Равис» оштрафовали на 120 тыс. рублей за экологические нарушения

Южноуральскую птицефабрику оштрафовали за нарушения закона об охране окружающей среды.

Нарушения обнаружила природоохранная прокуратура. Она установила, что птицефабрика с 20 июня 2018 года по 8 января 2019-го работала при отсутствии проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. На птицефабрике всего лишь один раз в 2018 году проверяли работу установок очистки газа. В федеральном законодательстве указано, что это необходимо делать не реже двух раз в год.

Также хозяйствующий субъект не ведет реестр газоочистных установок. Мероприятия в периоды наступления НМУ не согласованы с региональным министерством экологии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Управление Росприроднадзора оштрафовало юридическое лицо на 120 тыс. рублей, должностное — на 12 тыс. рублей.

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