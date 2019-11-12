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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПтицефабрику «Равис» оштрафовали на 120 тыс. рублей за экологические нарушения
12 ноября 201913:17

Птицефабрику «Равис» оштрафовали на 120 тыс. рублей за экологические нарушения

Южноуральскую птицефабрику оштрафовали за нарушения закона об охране окружающей среды.

Нарушения обнаружила природоохранная прокуратура. Она установила, что птицефабрика с 20 июня 2018 года по 8 января 2019-го работала при отсутствии проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. На птицефабрике всего лишь один раз в 2018 году проверяли работу установок очистки газа. В федеральном законодательстве указано, что это необходимо делать не реже двух раз в год.

Также хозяйствующий субъект не ведет реестр газоочистных установок. Мероприятия в периоды наступления НМУ не согласованы с региональным министерством экологии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Управление Росприроднадзора оштрафовало юридическое лицо на 120 тыс. рублей, должностное — на 12 тыс. рублей.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

Птицефабрику «Равис» оштрафовали на 120 тыс. рублей за экологические нарушения

Птицефабрику «Равис» оштрафовали на 120 тыс. рублей за экологические нарушения

Южноуральскую птицефабрику оштрафовали за нарушения закона об охране окружающей среды

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