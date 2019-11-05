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«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПропавшего в Челябинске парня с аутизмом нашли мертвым в реке Миасс
05 ноября 201910:14

Пропавшего в Челябинске парня с аутизмом нашли мертвым в реке Миасс

В Челябинске обнаружили тело пропавшего полторы недели назад Льва Холодилина.

Тело 21-летнего парня нашли волонтеры команды «Легион-СПАС» при обследовании акватории на лодке в районе моста на Северо-Крымской. По данным поисковиков, камера видеонаблюдения последний раз зафиксировала его в день пропажи — 23 октября, около полуночи, в районе ТРК «Родник». Обстоятельства смерти молодого человека устанавливают правоохранительные органы.

21-летнего Льва Холодилина искали более десяти дней силами волонтеров и полицейских. За это время участники операции прочесали большую часть города, особенно активно работа шла на северо-западе. Парень страдал аутизмом и не мог попросить помощи у посторонних.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

05.11.2019 г.

Пропавшего в Челябинске парня с аутизмом нашли мертвым в реке Миасс

Пропавшего в Челябинске парня с аутизмом нашли мертвым в реке Миасс

В Челябинске обнаружили тело пропавшего полторы недели назад Льва Холодилина

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