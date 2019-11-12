Прокуратура выяснит, кто сливал кислотно-зеленую жидкость в реку Миасс в Каштаке

Возможные экологические нарушения в Курчатовском районе проверит прокуратура.

Инспекцию надзорное ведомство проведет по информации, опубликованной в СМИ и соцсетях. 9 ноября в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте» местный житель выложил фотографии русла реки Миасс в районе поселка Каштак. На снимках видно, что вода окрашена в ярко-зеленый цвет.

В прокуратуре заявили, что речь идет о сливе нечистот в реку и инициировали проверку возможных нарушений природоохранного законодательства.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

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