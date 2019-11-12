Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
«Эхо Москвы» в Челябинске
ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПрокуратура выяснит, кто сливал кислотно-зеленую жидкость в реку Миасс в Каштаке
12 ноября 201915:43

Прокуратура выяснит, кто сливал кислотно-зеленую жидкость в реку Миасс в Каштаке

Возможные экологические нарушения в Курчатовском районе проверит прокуратура.

Инспекцию надзорное ведомство проведет по информации, опубликованной в СМИ и соцсетях. 9 ноября в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте» местный житель выложил фотографии русла реки Миасс в районе поселка Каштак. На снимках видно, что вода окрашена в ярко-зеленый цвет.

В прокуратуре заявили, что речь идет о сливе нечистот в реку и инициировали проверку возможных нарушений природоохранного законодательства.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

Лента новостей

В раздел новости
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

Прокуратура выяснит, кто сливал кислотно-зеленую жидкость в реку Миасс в Каштаке

Прокуратура выяснит, кто сливал кислотно-зеленую жидкость в реку Миасс в Каштаке

Возможные экологические нарушения в Курчатовском районе проверит прокуратура

читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

21 октября 2019 11:11 Минэкологии выяснит причины появления нефтяного пятна на реке Миасс
12 июля 2019 19:16 Капитальная очистка русла реки Миасс в Челябинске начнется не ранее 2020 года
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial