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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПрокуратура проверит перевозчика после ДТП с маршруткой в Челябинске
12 ноября 201913:54

Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с маршруткой в Челябинске

Областная прокуратура организовала проверку после ДТП с участием маршрутки № 86.

Сотрудники ведомства проверят, как проводятся предрейсовые медицинские осмотры и регулируется режим труда и отдыха водителей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло в субботу, 9 ноября, на пересечении проспекта Ленина с улицей Героев Танкограда. Столкнулись маршрутка № 86, легковой автомобиль Renault и внедорожник SsangYong. В результате ДТП пострадала одна из пассажирок микроавтобуса. На сайте управления транспорта Челябинска указано, что перевозкой пассажиров по маршруту № 86 занимается ООО «Автолига».

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

12.11.2019 г.

Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с маршруткой в Челябинске

Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с маршруткой в Челябинске

Областная прокуратура организовала проверку после ДТП с участием маршрутки № 86

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