Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с маршруткой в Челябинске

Областная прокуратура организовала проверку после ДТП с участием маршрутки № 86.

Сотрудники ведомства проверят, как проводятся предрейсовые медицинские осмотры и регулируется режим труда и отдыха водителей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло в субботу, 9 ноября, на пересечении проспекта Ленина с улицей Героев Танкограда. Столкнулись маршрутка № 86, легковой автомобиль Renault и внедорожник SsangYong. В результате ДТП пострадала одна из пассажирок микроавтобуса. На сайте управления транспорта Челябинска указано, что перевозкой пассажиров по маршруту № 86 занимается ООО «Автолига».

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