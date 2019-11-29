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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПрокуратура проверит миасскую школу, где с учителей требуют вернуть более 600 тыс. рублей
29 ноября 201914:10

Прокуратура проверит миасскую школу, где с учителей требуют вернуть более 600 тыс. рублей

Прокуратура проверит информацию о скандале в миасской коррекционной школе-интернате.

Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц по исполнению трудового законодательства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Поводом для проверки стала информация о том, что с учителей коррекционной школы в Миассе требуют вернуть выплаченные по ошибке более 600 тыс. рублей. Она появилась в СМИ в начале этой недели.

Более 30 педагогов летом получили увеличенные вдвое отпускные из-за ошибки бухгалтерии. Некоторые педагоги отказались возвращать деньги и теперь жалуются на психологическое давление со стороны руководства школы.

Если у вас есть дополнительная информация к данному сообщению, присылайте ее в редакцию «Челябинского эха». Ждем подробностей, фото- и видеоматериалов. Отправляйте их на электронную почту radio@echochel.ru, в группу во «ВКонтакте», на страницу в Facebook, в Viber — 8-922-755-999-5. Телефон редакции 269-97-76.

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

29.11.2019 г.

Прокуратура проверит миасскую школу, где с учителей требуют вернуть более 600 тыс. рублей

Прокуратура проверит миасскую школу, где с учителей требуют вернуть более 600 тыс. рублей

Прокуратура проверит информацию о скандале в миасской коррекционной школе-интернате

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