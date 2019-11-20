Прокуратура подключилась к ситуации в чебаркульском военном городке, где замерзают 13 тыс. человек

ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в причинах перебоев с отоплением в военном городке под Чебаркулем.

Активисты отмечают, что жители городка каждый год зимой испытывают проблемы из-за нестабильной подачи тепла в дома. Эксперт Народного фронта Антон Неверов рассказал «Челябинскому эху», что обратился к властям региона и в прокуратуру по этому поводу. Общественник требует выяснить, почему трубы нельзя было отремонтировать летом.

«Пока идет замена на новую трубу, аварийная старая продолжает рваться и люди постоянно находятся без тепла. Во-первых, почему затянули ремонт до наступления морозов? Второе: почему они максимально не подготовились к отопительному сезону, не кинули какую-то временную трубу. Здесь халатность главы Чебаркуля, не очень серьезно подошел к отопительному сезону», — прокомментировал Антон Неверов.

Коммунальные сети в военном городке с населением 13 тыс. человек находятся в ведении министерства обороны. Антон Неверов уточнил, что гражданские власти должны были следить за тем, как военные ремонтируют трубы, и сигнализировать о повторяющемся из года в год катаклизме.

Очередная авария в военном городке произошла в воскресенье, 17 ноября. С тех пор жители остаются в 20-градусный мороз без отопления и горячей воды в квартирах.

К ситуации уже подключились областные власти и военная прокуратура. Как заявил первый замминистра строительства региона Иван Белавкин, при прокладке сетей не соблюдали требования проектной документации, в ситуации будет разбираться Ростехнадзор. Также городок не получил паспорт готовности к отопительному сезону, а сети не прошли необходимые испытания, сообщили в пресс-службе минстроя.

И. о. главы Чебаркуля Светлана Виноградова пообещала оказать помощь замерзающим жителям. Соответствующие поручения власти дали социальным службам, два детских сада распределили по другим учреждениям. На данный момент подрядчик продолжает устранять последствия аварии.

Фото с сайта onf.ru

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