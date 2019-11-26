Прокуратура оспорила шестикратное снижение штрафа экс-главе минздрава области Виталию Тесленко

Прокуроры не согласились с решением суда о снижении размера штрафа осужденному экс-министру здравоохранения Виталию Тесленко.

Прокуратура Ленинского района обжаловала это решение в областном суде. В середине ноября Ленинский райсуд частично удовлетворил ходатайство адвоката Виталия Тесленко. Сторона защиты просила освободить экс-министра здравоохранения от уплаты штрафа. Суд постановил снизить сумму с 60 млн до 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2018-м Виталию Тесленко уже уменьшали размер штрафа. Тогда сумму снизили в 12 раз — с 60 млн до 5 млн рублей. Однако затем это решение обжаловала прокуратура, постановление отменили. После этого бывший министр выплатил около 350 тыс. рублей.

Виталия Тесленко осудили в сентябре 2014 году. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 70 млн рублей. На посту министра он содействовал компаниям при заключении договоров на поставку оборудования для больниц области. Суд приговорил Виталия Тесленко к семи годам лишения свободы и выплате штрафа в 300 млн рублей. Позже защита снизила сумму до 70 млн рублей. Более 9 млн рублей экс-министр выплатил, в сентябре 2017-го его освободили по УДО.

Фото: Олег Каргаполов / 74.ru

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