Прокуратура оштрафовала больницу Златоуста, где не кормили детей

Детскую больницу Златоуста оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушения при организации питания.

Во время проверки прокуроры выявили в больнице нарушения санитарных правил и основных норм питания пациентов. Медучреждение оштрафовали на 30 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура потребовала устранить нарушения.

Проверку в больнице провели после жалоб родителей пациентов на питание. Жительница Златоуста Наталья Кочеткова, которая лежала в медучреждении в октябре с 10-месячным ребенком, рассказала, что детей держали впроголодь и не кормили по выходным.

«Кормили вообще плохо. Давали перловку, суп, который даже нельзя супом назвать — одна вода. Мы лежали там неделю, моему ребенку давали по 30 грамм картофельного пюре без ничего. Это продолжалось всю неделю. Больше ей ничего не полагалось. Чай наливали по полкружки, на полдник детям давали хлеб и чай без сахара», — прокомментировала Наталья Кочеткова.

Также родители пациентов жаловались на отсутствие питьевой воды, однако прокуратура во время проверки это нарушение не выявила.

Фото: Гражданский патруль | Челябинск / vk.com

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