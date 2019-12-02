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ГлавнаяНовости / Радио Эхо Москвы ЧелябинскПрокуратура наказала сотрудников ЮУрГУ за махинации при распределении бюджетных мест
02 декабря 201913:10

Прокуратура наказала сотрудников ЮУрГУ за махинации при распределении бюджетных мест

Прокуратура помогла студенту ЮУрГУ восстановить право на образование.

Нарушения вскрылись в ходе проверки. Они связаны с зачислением одного из абитуриентов на бюджетное обучение. Ранее он подал документы на получение образования в магистратуре.

«Неправомерные действия членов приемной комиссии при распределении бюджетных мест привели к нарушению принципа конкурсного отбора при зачислении на обучение в магистратуру и нарушению прав абитуриента, имевшего при поступлении в учреждение приоритет перед другими лицами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ректору университета внесли представление об устранении нарушений. ЮУрГУ требования прокурора выполнил — абитуриента зачислили в магистратуру на бюджетное обучение. Виновного члена приемной комиссии привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба минобрнауки Челябинской области / pravmin74.ru

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

02.12.2019 г.

Прокуратура наказала сотрудников ЮУрГУ за махинации при распределении бюджетных мест

Прокуратура наказала сотрудников ЮУрГУ за махинации при распределении бюджетных мест

Прокуратура помогла студенту ЮУрГУ восстановить право на образование

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