Прокуратура наказала сотрудников ЮУрГУ за махинации при распределении бюджетных мест

Прокуратура помогла студенту ЮУрГУ восстановить право на образование.

Нарушения вскрылись в ходе проверки. Они связаны с зачислением одного из абитуриентов на бюджетное обучение. Ранее он подал документы на получение образования в магистратуре.

«Неправомерные действия членов приемной комиссии при распределении бюджетных мест привели к нарушению принципа конкурсного отбора при зачислении на обучение в магистратуру и нарушению прав абитуриента, имевшего при поступлении в учреждение приоритет перед другими лицами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ректору университета внесли представление об устранении нарушений. ЮУрГУ требования прокурора выполнил — абитуриента зачислили в магистратуру на бюджетное обучение. Виновного члена приемной комиссии привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба минобрнауки Челябинской области / pravmin74.ru

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