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Эхо Москвы в Челябинске
12 августа 201915:35

Прокуратура начала проверку по факту пожара в историческом здании на улице Труда

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Организацию, которая реставрировала дом Пчелина в Челябинске, проверяют на предмет соблюдения законодательства.

Проверку прокуратура организовала после пожара, произошедшего в пятницу, 9 августа. В здании, которое является объектом культурного наследия, сгорел второй этаж.

МЧС не исключили версию поджога. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  Как пояснили в госкомитете по охране объектов культурного наследия, если подтвердится версия неосторожного обращения с огнем, собственник здания понесет ответственность.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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