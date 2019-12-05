Претенденты на пост главного архитектора Челябинска поделились мнением о судьбе недостроенного конгресс-холла

Архитекторы выступили за реконцепцию проекта конгресс-холла на набережной реки Миасс.

В эфире программы «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» претенденты на пост главного архитектора Челябинска ответили на вопрос о том, что нужно делать с недостроенным конгресс-холлом на берегу реки Миасс. По мнению директора архитектурной студии AXIO Кирилла Кугаевского, необходимо провести реконцепцию проекта, не принимая скоропалительных решений.

«Если у нас есть объект, в который вложено довольно много денег, а достраивать его не собираются, то это довольно серьезная проблема. Нужно делать реконцепцию этого проекта. Для этого нужно привлекать специалистов. Хорошо бы было провести архитектурный конкурс, сделать это вдумчиво. Сам недострой, наверное, можно назвать результатом скоропалительных решений. Я против таких решений. На самом деле мы никуда не торопимся. Город — это очень инертная история. Когда мы говорим о городском планировании, мы рассматриваем горизонт лет в 50. В таком горизонте у нас есть полгода, чтобы принять какое-то решение. Это нормальная ситуация», — прокомментировал Кирилл Кугаевский.

Управляющий партнер компании Escher Павел Крутолапов подчеркнул, что нельзя забывать про авторское право, поэтому первым делом стоит обратиться к фирме, которая разработала проект.

«Если будут деньги, то нужно достраивать. Первое, что нужно сделать, — обратиться к авторам проекта, которые честно выиграли на конкурсе. Нужно разработать концепцию именно функционального использования. Абсолютно согласен с тем, что это на 50 лет. Мы можем здесь мечтать о том, что все-таки появится артерия пешеходная вдоль реки — это основная наша доминанта, мы должны ей гордиться, сохранять. Вот в контексте того, что она появится, нужен ли там объект? Я думаю, что нужен. Может ли он поменять свой внешний облик? Наверное, может, но первое, что мы можем сделать, — это обратиться к авторам», — считает Павел Крутолапов.

Строительство конгресс-холла на набережной Миасса началось весной 2018 года. Он должен был стать основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Стоимость объекта оценивали в 18 млрд рублей. Областные власти не смогли найти частных инвесторов. Более полугода назад строительство здания заморозили — возвести успели лишь фундаменты башен и балки моста между ними. На зиму стройку законсервируют, чтобы защитить готовые конструкции от осадков.

Фото с сайта congress-74.ru

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